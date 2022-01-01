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Груднева наречена (2016)

A December Bride
imdb250
Груднева наречена
Жанр: Комедії, Мелодрами
Тривалість: 84 хв.
Країна: Канада

Переклад: Український (Професійний багатоголосий)

Режисер: Девід Віннінг
Актори: Джессіка Лаундс, Деніел Ліссінг, Джей Хіндл, Полін Іган, Карен Крупер, Ейпріл Телек, Кейсі Мандерсон, Кіт МакКекні, Курт Еванс
  7.1/10  
(голосів: 90)
Перспективна дизайнерка інтер'єрів Лейла боїться Різдвяного весілля її кузини, яка одружується з колишнім нареченим Лейли. Незважаючи на те, що Сет відповідає за представлення нареченого і нареченої, вона з невдоволенням приймає його пропозицію на побачення, оскільки у неї немає виходу. Чи вийде в неї знайти своє власне кохання?!...
  • Груднева наречена
  • Груднева наречена
  • Груднева наречена
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