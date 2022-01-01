Груднева наречена (2016)

Перспективна дизайнерка інтер'єрів Лейла боїться Різдвяного весілля її кузини, яка одружується з колишнім нареченим Лейли. Незважаючи на те, що Сет відповідає за представлення нареченого і нареченої, вона з невдоволенням приймає його пропозицію на побачення, оскільки у неї немає виходу. Чи вийде в неї знайти своє власне кохання?!...

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